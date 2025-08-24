Cagliari-Fiorentina, Presente in tribuna il presidente della Lega A Ezio Simonelli

vedi letture

Alle 18:30 è iniziata la Serie A anche per Cagliari e Fiorentina. Rossoblu e gigliati si stanno sfidando alla Unipol Domus Arena. Presente sulle tribune dell'impianto sardo per assistere al match tra la formazione di Pisacane e quella di Pioli anche il presidente della Lega di Serie A Ezio Simonelli