Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Gazzetta dello Sport: "Cagliari infinito: Luperto pari al 94', falsa partenza per la Fiorentina"

Corriere dello Sport: "Viola rimontata, Cagliari infinito".

La Repubblica (Firenze): "Per i viola esordio opaco a Cagliari: il gol di Mandragora, poi la beffa sul finale"

Tuttosport: "Fiorentina beffata al 94': Luperto salva il Cagliari"

Corriere Fiorentino: "Imballati: la Fiorentina soffre a Cagliari, ma va in vantaggio con Mandragora. Poi il pareggio nei minuti di recupero".

La Nazione: "Viola a due facce: la vittoria sfuma nel tempo di recupero"