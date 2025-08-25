Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Gazzetta dello Sport: "Cagliari infinito: Luperto pari al 94', falsa partenza per la Fiorentina"
Corriere dello Sport: "Viola rimontata, Cagliari infinito".
La Repubblica (Firenze): "Per i viola esordio opaco a Cagliari: il gol di Mandragora, poi la beffa sul finale"
Tuttosport: "Fiorentina beffata al 94': Luperto salva il Cagliari"
Corriere Fiorentino: "Imballati: la Fiorentina soffre a Cagliari, ma va in vantaggio con Mandragora. Poi il pareggio nei minuti di recupero".
La Nazione: "Viola a due facce: la vittoria sfuma nel tempo di recupero"
