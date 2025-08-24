Luperto nel recupero risponde a Mandragora, rivivi gli highlights di Cagliari-Fiorentina 1-1!

L'esordio in Serie A della nuova Fiorentina di Stefano Pioli si chiude in pareggio. Finisce infatti 1-1 la sfida della Unipol Domus Arena tra il Cagliari e i viola. La formazione gigliata passa in vantaggio al 68' grazie alla rete, di testa su assist di Gudmundsson, di Mandragora e sfiora il raddoppio con Kean. In pieno recupero poi, dopo che De Gea aveva salvato i viola su un tiro da fuori area di Gaetano, Luperto trova il pareggio per i sardi sugli sviluppi di un calcio punizione. La prima partita della Fiorentina nella Serie A 2025-2026 termina 1-1, di seguito gli highlights del match: