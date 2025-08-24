Cagliari-Fiorentina 1-1, vota il miglior viola in campo nel sondaggio di FirenzeViola.it
FirenzeViola.it
SI chiude 1-1 l'esordio in Serie A della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli. Succede tutto nella ripresa con Mandragora, entrato al 46' al posto di Ndour, che di testa su cross di Gudmundsson porta avanti i gigliati e con Luperto che in pieno recupero pareggia i conti per i sardi. Dopo il successo europeo sul campo del Polyssia la Fiorentina debutta in campionato ottenendo un punto dalla Unipol Domus Arena. Vi chiediamo di scegliere come sempre il vostro migliore in campo con il consueto sondaggio di FirenzeViola.it. Di seguito il link per votare:
Pubblicità
Notizie di FV
Le più lette
2 Firenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Copertina
FirenzeViolaCagliari-Fiorentina 1-1, le pagelle: Mandragora comincia come aveva finito, ok Gosens e Gud, meno Kean, Sohm e Ndour
Tommaso LoretoFirenze sogna anche grazie al colpo Piccoli, intanto a Cagliari avanti con gli 11 di Presov. Lunedì le decisioni su Fortini e Lamptey, ma il mercato non finisce qui
Pietro LazzeriniMeno di dieci giorni per completare una squadra da alta classifica. Tre idee low cost e last minute per la mediana. Per Beltran niente sconti o resterà fino a gennaio. Il caso Mandragora, la volontà di Pioli e il 'cerotto' Nicolussi Caviglia
Luca CalamaiRisultato perfetto, peccato per l’espulsione di Kean. Il 3-5-1-1 schema base ma vedremo spesso il tridente. Piccoli il salto di qualità voluto da Commisso. Ora un centrocampista da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com