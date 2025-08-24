Cagliari-Fiorentina, Sono 133 i tifosi viola presenti nel settore ospiti della Unipol Domus

Alle 18:30 a Cagliari è iniziato il campionato della Fiorentina. Prima trasferta per la formazione di Pioli e prima trasferta per anche per i tifosi gigliati. Non tutti però hanno potuto seguire la squadra viola fino in Sardegna perché per questo match è stata vietata, come accaduto anche negli ultimi anni, la vendita dei biglietti nel settore ospiti ai residenti in provincia di Firenze. Nonostante questo sono 133 in totale i sostenitori della Fiorentina presenti nel settore ospiti della Unipol Domus Arena.