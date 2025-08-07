Stasera il primo atto di Polissya-Paksi: tra 7 giorni la Fiorentina conoscerà il proprio avversario di Conference

Stasera il primo atto di Polissya-Paksi: tra 7 giorni la Fiorentina conoscerà il proprio avversario di ConferenceFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:52Notizie di FV
di Redazione FV

Stasera alle 20, presso lo stadio Futbal Tatran Aréna di Presov in Slovacchia, andrà in scena il primo dei due atti dell'ultimo turno preliminare tra Polissya Zhytomyr e Paksi, ovvero le due potenziali avversarie della Fiorentina per l'ormai prossimo play off di Conference League in programma per il 21 e il 28 agosto. Gli ucraini affronteranno in campo neutro la squadra ungherese nell'andata del turno preliminare, con ritorno previsto tra 7 giorni al Fehervari Stadion di Paksi. 

La Fiorentina dovrà quindi aspettare la tarda serata del 14 agosto per conoscere il proprio avversario, con il Polissya che attualmente viene considerato leggermente favorito rispetto alla squadra ungherese, vittoriosa nell'ultima edizione della Coppa d'Ungheria. 