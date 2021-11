SOTTIL, I NUMERI DANNO RAGIONE AD ITALIANO: ORA SERVE PIÙ CONCRETEZZA

Fare le scelte per un allenatore non è mai semplice, ma quando una squadra gioca bene e vince, forse, lo è ancora di più. E' il caso di Vincenzo Italiano, che si trova a decidere l'undici titolare che affronterà la Juventus all'Allianz Stadium, dopo un 3-0 in casa decisamente convincente contro lo Spezia. Uno dei ballottaggi che c'è stato, almeno fino alla vigilia, è quello tra Riccardo Sottil e José Maria Callejon, che alla fine, con ogni probabilità, si risolverà in favore dello spagnolo. Il tecnico della Fiorentina ha spiegato ieri in conferenza stampa come consideri il classe '99 un calciatore dalle qualità fisiche importanti e in grado di fare in qualsiasi momento la differenza, ma ha anche sottolineato come debba fare uno step di crescita in concretezza e portare qualche assist o gol in più.

I numeri di Sottil sembrano effettivamente dare ragione ad Italiano perché l'esterno d'attacco dei viola finora non ha brillato sotto il piano realizzativo. Il 22enne cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina sono ormai 4 stagioni che è nel giro della Serie A e finora ha totalizzato, tra campionato e Coppa Italia, 56 presenze. Scendendo nel dettaglio si nota come sia sceso in campo ben 32 volte con la maglia viola (con 1 gol e 1 assist), mentre 24 con quella del Cagliari (con 4 reti e 2 assist). Il bottino totale è dunque di di 5 gol e 3 assist in 56 gare, troppo poco per il ruolo che ricopre e soprattutto per poter ambire alla titolarità in futuro in una squadra come la Fiorentina che vuole, prima o poi, raggiungere l'Europa e giocare per traguardi ambiziosi. Le qualità però ci sono, adesso tocca a lui farle vedere.