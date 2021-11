ITALIANO, Il match contro la Juve? Già al Franchi...

Nel corso della conferenza stampa andata in scena stamani, Vincenzo Italiano ha raccontato anche un episodio per spiegare come la città gli abbia fatto capire l'importanza della sfida alla Juventus: "Già al fischio finale della gara contro lo Spezia la gente da dietro mi ha urlato: "Mister, alla prossima c'è la Juve". Si tratta di una partita importante, un test che mette in palio tre punti. Alla 12a giornata però è presto per collocarci in una dimensione diversa rispetto a quello che cerchiamo, ovvero crescere e maturare. Con il cambio di tantissimi allenatori, tante squadre stanno cercando una loro identità: anche noi siamo un cantiere aperto".

CLICCA QUI per la conferenza integrale