Continua il ritiro della Fiorentina: ecco tutti gli appuntamenti dei viola
FirenzeViola.it
Prosegue il ritiro della Fiorentina al Viola Park: dal post-partita di Verona si arriverà direttamente a domenica, alla gara verità contro l'Udinese. In mezzo però anche l'impegno di Conference, giovedì, a Losanna. Giornata quindi di anti-vigilia in casa viola, con allenamento mattutino, mentre la partenza per la Svizzera è in programma domani.
Domani è prevista anche la conferenza stampa del tecnico Paolo Vanoli e di un calciatore, evento atteso anche perché, salvo sorprese, romperà il silenzio stampa indetto dalla società dopo la sconfitta col Verona. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Firenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
2 L’ennesimo lunedì di riflessioni, la stessa filosofia di sempre, sperando che Vanoli e squadra reagiscano tra Losanna e Udinese
4 Femminile: La Fiorentina vince a Como con una gara perfetta e farà Natale al secondo post. Colpaccio Primavera, Juve capolista ko al Viola Park
Copertina
FirenzeViolaL’ennesimo lunedì di riflessioni, la stessa filosofia di sempre, sperando che Vanoli e squadra reagiscano tra Losanna e Udinese
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Tommaso LoretoCon il Verona i viola si giocano anche la credibilità. Vanoli resta sul 3-5-2 e attende il mercato, tra esterni e difensori è a centrocampo che serve lavorare bene
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com