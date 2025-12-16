Continua il ritiro della Fiorentina: ecco tutti gli appuntamenti dei viola

di Alessandro Di Nardo

Prosegue il ritiro della Fiorentina al Viola Park: dal post-partita di Verona si arriverà direttamente a domenica, alla gara verità contro l'Udinese. In mezzo però anche l'impegno di Conference, giovedì, a Losanna. Giornata quindi di anti-vigilia in casa viola, con allenamento mattutino, mentre la partenza per la Svizzera è in programma domani.

Domani è prevista anche la conferenza stampa del tecnico Paolo Vanoli e di un calciatore, evento atteso anche perché, salvo sorprese, romperà il silenzio stampa indetto dalla società dopo la sconfitta col Verona. Segui tutte le novità di casa Fiorentina su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!