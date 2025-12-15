Dall'errore di Cagliari a quello col Verona: ecco quanto è 'costato' De Gea

Su FirenzeViola.it ecco una riflessione che riguarda da vicino David De Gea: il suo rendimento non è più quello che aveva sorretto i viola fino a pochi mesi fa. Quello che era un valore aggiunto capace di mascherare limiti e difficoltà oggi sembra essersi trasformato in un fattore di fragilità e la crisi generale ha travolto completamente anche lui.

Il portiere spagnolo, che in passato aveva costruito punti e risultati con interventi decisivi, sta vivendo una fase complicata, segnata da errori evidenti e da una sicurezza smarrita. Anche nella sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona il suo contributo negativo è stato determinante: la rete che ha sbloccato la gara nasce infatti da un suo grave errore di posizionamento, che ha spalancato la strada a Orban. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesima sbavatura di un avvio di stagione difficile. Sommando le varie leggerezze, tra gare come Cagliari, Genoa, Verona e altri passaggi a vuoto contro Sassuolo e Milan, oltre a incertezze meno evidenti ma comunque costose con Como e Juventus, il conto è salato.

