La Primavera capolista non si ferma: domani sarà in campo a Cremona

La Fiorentina Primavera tornerà in campo domani pomeriggio alle ore 16 per la 16ª giornata del campionato di categoria. Dopo il successo per 2-1 ottenuto domenica al Viola Park nello scontro diretto con il Cesena (vittoria che è valsa la conferma al primo posto e che ha interrotto un momento di calo coinciso con due pareggi e un brutto ko), la squadra guidata da Galloppa cerca un'immediata conferma in trasferta, visto che Trapani e soci saranno di scena presso lo stadio "Amadio Soldi" di Cremona contro la Cremonese.

Di fronte ci sarà una formazione grigiorossa che, dopo essere partita con il freno a mano tirato ed essere finita all'ultimo posto in classifica, ha ottenuto cinque punti nelle ultime due partite, compreso il pareggio per 1-1 sul campo dell'Atalanta sabato scorso. Il confronto, che si annuncia assolutamente interessante, sarà trasmesso in diretta su Primavera TV e sarà arbitrato dal signor Cerea della sezione di Bergamo. Per i viola un banco di prova non soltanto tecnico, ma anche mentale.