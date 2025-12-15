Vanoli confermato, le riflessioni sulla dirigenza e non solo: il punto

Lunedì campale in casa Fiorentina, concluso con alcune indicazioni riportate su FirenzeViola.it: una conferma, quella del tecnico, e una questione che resta in sospeso in ambito societario. A margine della questione tecnica è soprattutto la difficoltà della società a raddrizzare la situazione a rendere incerto l’immediato futuro, anche perché la stessa idea di un innesto nella dirigenza resta sospesa.

D’altronde sul fronte della squadra, e anche di quanto visto domenica in campo, qualche differenza con il day-after di Reggio Emilia c’è. In casa viola, rispetto al k.o. con il Sassuolo, quella con il Verona è suonata come una sconfitta diversa dalla precedente, con Kean e compagni che hanno sprecato molto e con gli episodi che si sono rivelati negativi. Non sarà una fiducia cieca, quella nei confronti di Vanoli, ma al Viola Park c’è ancora disponibilità a concedere tempo al tecnico, almeno per le prossime due sfide.

