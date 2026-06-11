Un ex Serie A per la Fiorentina Primavera: le ultime sul nuovo allenatore

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Tra le notizie più lette di giornata su Firenzeviola.it il nostro aggiornamento sulla panchina della Fiorentina Primavera. Con Daniele Galloppa che ha salutato dopo la vittoria del campionato Primavera ed è atteso da una nuova avventura tra i "grandi" al Modena, la società viola si è già mossa per sostituirlo.

Niente promozione per Capparella

Non sarà Marco Capparella, allenatore dell'under 18, il nuovo tecnico della Primavera. l profilo scelto dalla società resta avvolto dal massimo riserbo, ma alcune indicazioni iniziano a filtrare. Non si tratterà di un allenatore fatto e finito che ha già lavorato con Paratici, ipotesi che nelle scorse settimane aveva portato all'accostamento di Lamberto Zauli.

Il nome del possibile sostituto

La Fiorentina starebbe invece orientandosi verso un ex calciatore di Serie A, ritiratosi da pochi anni e con un passato da centrocampista di alto livello. Un nome ancora top secret (non è escluso che sul tavolo del Viola Park ci siano le candidature di Marco Parolo, che nella passata stagione ha lavorato nella formazione Under-16 del Milan, e Alessandro Diamanti, reduce dall'esperienza nel gruppo City in Australia) ma che conferma la volontà del club di affidarsi a una figura nuova e con caratteristiche differenti rispetto alle soluzioni interne.