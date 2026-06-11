Gosens racconta: "Così Nagelsmann mi ha detto no per il Mondiale. Ma in futuro..."

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Robin Gosens non è stato selezionato per Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico. E intervistato da t-online, l'esterno tedesco della Fiorentina ha raccontato la delusione e il colloquio avuto con il CT Nagelsmann: "Non ero così ansioso e fiducioso come prima di Euro 2024. Allora ero ottimista e sinceramente convinto che sarei stato selezionato. Quest'anno è stato diverso a causa della stagione difficile del mio club.

La stagione con la Fiorentina? Anche quello è stato molto stressante a livello mentale. E poi c'è stata anche una telefonata molto deludente con l'allenatore della nazionale, in cui mi ha informato che non sarei andato ai Campionati del Mondo .Nella conversazione cruciale, mi ha detto che David Raum e Nathaniel Brown avevano fatto molto bene la scorsa stagione e che, sebbene io avessi avuto un'annata discreta, non ero stato abbastanza costante.

Ma aveva ragione. Semplicemente non giocavo con regolarità a un livello tale da poter partecipare al Campionato del Mondo. Come si reagisce? Ricevere un rifiuto così netto fa sempre male, anche se è la verità. Dopotutto, si vive per sogni del genere. Ma non bisogna dimenticare una cosa: questo tipo di conversazioni non sono facili né piacevoli nemmeno per il commissario tecnico della nazionale. Apprezzo molto il confronto aperto con lui. Tuttavia, un altro tipo di conversazione è molto più difficile".

Quale? "Parlare con se stessi. Ammettere a se stessi: quest'anno probabilmente non basterà. Ma non ha senso illudersi, mentire a se stessi. Altrimenti la delusione sarebbe probabilmente ancora maggiore. Ora sono abbastanza realista da valutare le mie prestazioni. Ciononostante, mi concedo ancora di sognare".

Poi conclude sull'ipotesi di tornare in Nazionale: "Se ho perso le speranze? No. Anche perché me l'ha detto Julian Nagelsmann. Mi ha detto che, pur non essendo attualmente in squadra, mi apprezza come persona e come giocatore, e che se giocherò bene la prossima stagione, le cose potrebbero cambiare. Questo mi ha davvero colpito. Finché il commissario tecnico della nazionale mi dirà queste cose, continuerò a coltivare il mio sogno".