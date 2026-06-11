Da Beltran a Sottil, da Amatucci a Sohm: la lista dei prestiti di rientro a Firenze
Sarà un luglio caldissimo per la Fiorentina e per il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici che in questi giorni si trova a New York per parlare con i Commisso e poi inizierà il lavoro di costruzione della rosa 2026/27 da mettere a disposizione di Grosso. Tra le tante valutazioni che dovrà fare il dirigente in concerto con l'allenatore ci sono anche quelle relative ai giocatori che rientreranno dal prestito quasi 30 calciatori tra giovani e cartellini pesanti mandati altrove nella stagione appena conclusa.
Da Sohm ai giovani: la lista completa
Questa la lista completa dei giocatori che torneranno a Firenze a giugno:
Simon Sohm
Lucas Beltran
Lorenzo Amatucci
Alessandro Bianco
Amir Richardson
M'Bala Nzola
Matias Moreno
Tommaso Martinelli
Gino Infantino
Nicolas Valentini
Riccardo Sottil
Lorenzo Lucchesi
Tommaso Rubino
Maat Daniel Caprini
Jonas Harder
Filippo Distefano
Antonin Barak
Tommaso Vannucchi
Lorenzo Romani
Leonardo Baroncelli
Jacopo Tarantino
Giulio Scuderi
Mattia Ievoli
Francesco Presta
Mirko Elia
Riccardo Spaggiari
Laerte Tognetti
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