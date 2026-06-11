Sondaggio della Fiorentina per Ruggeri: l'Atletico Madrid non apre

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di Redazione FV

La Fiorentina continua a monitorare il mercato alla ricerca di opportunità per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Tra i profili seguiti dalla dirigenza viola nelle ultime settimane c'è anche quello di Matteo Ruggeri, esterno classe 2002 cresciuto nell'Atalanta e reduce dalla buona stagione in Spagna con la maglia dell'Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club gigliato ha effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini di un'eventuale operazione. Un contatto interlocutorio, utile soprattutto a valutare la situazione del giocatore e le intenzioni della società spagnola in vista della prossima stagione.

Al momento, però, non sembrano esserci le condizioni per avviare una vera e propria trattativa. L'Atletico Madrid considera infatti Ruggeri un elemento importante per il presente e per il futuro della squadra e non avrebbe intenzione di privarsene durante questa sessione di mercato. Per questo motivo, il sondaggio della Fiorentina non ha avuto ulteriori sviluppi e la pista appare destinata a rimanere in salita.