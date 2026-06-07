Sassuolo, fatta per Aquilani che deve solo rescindere dal Catanzaro

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Dopo la rescissione con il tecnico Fabio Grosso, direzione Firenze, il Sassuolo deve ufficializzare ancora il suo sotituto. Ma la strada è tracciata. Dopo vari colloqui, la scelta è caduta dunque sull'ex giocatore della Fiorentina ma anche del Sassuolo stesso, Alberto Aquilani. In settimana l'ex centrocampista deve però rescindere a sua volta dal Catanzaro con il quale si è fermato ad un passo dalla serie A. Dopo le esperienze negative del passato il club calabrese aveva già un accordo di lasciarlo andare per una panchina di serie A.

Rescissione e poi la firma con il Sassuolo

Di sicuro i calabresi avrebbero voluto essere proprio quella squadra ma il sogno si è fermato nella finale con il Monza, costruito per ritornare nella massima categoria appunto e avvantaggiato dalla posizione nella regular season, nonostante una splendida rimonta nella gara di ritorno in Brianza. Così non è stato ed ora la dirigenza giallorossa non si opporrà alla rescissione del contratto di Aquilani che poi sarà libero di firmare un contratto di due anni con opzione per un terzo.