FirenzeViola Salvo il Montpellier Femminile di Laura Agard. Festeggia l’ex calciatrice viola

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Il Montpellier Femminile ha perso la sfida odierna contro il Lione che ha da poco superato l’Arsenal qualificandosi alla finale di Women’s Champions League. 3-1 il risultato finale per la ragazze che a breve si giocheranno la massima competizione femminile europea con il Barcellona. Nonostante il punteggio però, fa festa la società con sede nel sud della Francia. I risultati negativi di Sant’Etienne e Lens decretano per la formazione transalpina la permanenza nella Arkema Première League, la massima competizione nazionale femminile d’oltralpe. A festeggiare questo traguardo c’è anche l’ex difensore viola Laura Agard. Proprio sulle pagine di Firenzeviola vi avevamo svelato, lo scorso febbraio, del suo ingresso nel club dopo il ritiro dal calcio giocato come Direttrice Sportiva del club.

Sotto la sua gestione il Montpellier si è rinforzato con il portiere classe 96 Chloe N’Gazi e, successivamente, con la centrocampista nazionale cinese Rigumula Wu. Il momento clou della stagione sono state le due gare giocate con il PSG in casa allo Stadio di Mosson, l’impianto che ospita le partite della squadra maschile, e – a stretto giro – al Velodrome di Marsiglia. Con le parigine è arrivata una sconfitta nonostante una performance importante ma la vittoria 1-2 contro le marsigliesi, davanti a oltre trentamila spettatori, ha di fatto posto la squadra in una posizione di classifica che le ha poi permesso di rimanere nella massima serie.

Grande soddisfazione dunque per Laura Agard che ora è chiamata a costruire la squadra per la prossima stagione. Per l’ex difensore di Fiorentina e Milan Femminile si apre dunque un estate importante affrontando la prima vera sessione di mercato alla guida del club cui è arrivata a febbraio. Un percorso, manco a farlo apposta, identico a quello che ha portato Paratici a Firenze. Arrivato sempre nel secondo mese dell’anno e atteso nei mesi estivi ad una vera e propria rivoluzione in riva all’Arno. Dalla serie cadetta femminile transalpina, al posto delle due retrocesse, saliranno in Première League il Tolosa e il Saint-Malo. Formazioni che l'anno prossimo daranno battaglia al Montpellier dell'ex centrale gigliata.