Ex viola: Laura Agard nuova Direttrice Sportiva della squadra femminile del Montpellier

La news arriva direttamente dal sito del club transalpino attraverso un comunicato stampa. L’ex calciatrice, con un doppio passato in Fiorentina, è stata nominata Direttrice Sportiva del Montepellier. Come si evince dalla nota emessa dalla società francese, Laura Agard ha già preso servizio del nuovo incarico e si coordinerà con lo staff tecnico della squadra guidata dal coach Baptiste Merle.

“La vasta esperienza maturata in campo e la diretta conoscenza dell’ambiente sono fondamentali per la crescita del nostro progetto sportivo”, prosegue l’annuncio pubblicato dal club. L’ex difensore viola dunque torna al Montpellier, stavolta in veste dirigenziale, doveva aveva militato da calciatrice dal 2006 al 2009 e poi in una seconda parentesi dal 2015 al 2018 dove, tra l’altro, ha avuto come compagna di squadra l’attaccante in forza alla Lazio Clarisse Le Bihan. Nel 2018 poi l’arrivo a Firenze, il saluto per andare al Milan e poi il ritorno le ultime due stagioni prima di dare l’addio al calcio giocato e iniziare una nuova carriera come dirigente.