FirenzeViola
Rui Costa e Terim insieme ieri sera a cena: l'immagine di Firenzeviola.it
Proseguono i tuffi nel passato per Manuel Rui Costa, a Firenze per festeggiare il Centenario della Fiorentina. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, dopo essersi incrociati al pranzo del Viola Park e poi al Franchi sabato sera, l'ex numero 10 e Fatih Terim hanno avuto modo di incontrarsi anche ieri sera a cena, in un noto ristorante del centro di Firenze. Abbracci, sorrisi e tanti ricordi dei mesi passati insieme alla Fiorentina, con l'allenatore turco che fu il primo a vedere in Rui il talento poi mostrato negli anni in viola e in giro per l'Europa. Questa l'immagine di Firenzeviola.it:
autore
Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it. Oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
Pubblicità
Notizie di FV
Le due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercatodi Mario Tenerani
Le più lette
2 Penultimo giorno di mercato: la Fiorentina chiude per Beto. Cambi in mezzo, Gud in bilico, Dodò ora può restare
3 Le due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Copertina
FirenzeViolaI rebus del dopo Kean: da Zirkzee a Beto, due idee agli antipodi. Ma per quale Fiorentina?
CalciomercatoGudmundsson, viola studia con l'agente la soluzione migliore. Si riapre la pista Bologna?
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
Pietro LazzeriniZirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vita
Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com