FirenzeViola Rui Costa e Terim insieme ieri sera a cena: l'immagine di Firenzeviola.it

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Proseguono i tuffi nel passato per Manuel Rui Costa, a Firenze per festeggiare il Centenario della Fiorentina. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, dopo essersi incrociati al pranzo del Viola Park e poi al Franchi sabato sera, l'ex numero 10 e Fatih Terim hanno avuto modo di incontrarsi anche ieri sera a cena, in un noto ristorante del centro di Firenze. Abbracci, sorrisi e tanti ricordi dei mesi passati insieme alla Fiorentina, con l'allenatore turco che fu il primo a vedere in Rui il talento poi mostrato negli anni in viola e in giro per l'Europa. Questa l'immagine di Firenzeviola.it: