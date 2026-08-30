Chi si salva tra i viola nel ko col Frosinone? Vota il nostro sondaggio

Chi si salva tra i viola nel ko col Frosinone? Vota il nostro sondaggioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:40Notizie di FV
di Redazione FV

Notte amarissima per la Fiorentina. Nel giorno in cui si voleva festeggiare il Centenario del club, la squadra di Grosso cade ancora rovinosamente. Secco 0-3 inflitto dal Frosinone, che punisce i viola in ogni modo e guasta l'atmosfera del Franchi, pronto inizialmente a concedersi una bella serata con tutti gli ex presenti. Come al solito, nel sondaggio Top FirenzeViola, vi invitiamo a votare il migliore in campo (o in questo caso quello che si salva rispetto agli altri) tra gli uomini di Grosso. Ecco il link:

TOP FV, CHI SI SALVA CONTRO IL FROSINONE?