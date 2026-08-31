Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento pomeridiano

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento pomeridianoFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato, sabato prossimo contro il Torino. E smaltita la delusione per l'amara serata di sabato scorso con il 3-0 subito in casa dal Frosinone, oggi si ritrova al Viola Park verso le ore 16 per la seduta di allenamento. Il tutto ovviamente a meno di 48 ore dalla fine del calciomercato, una situazione che potrebbe portare novità importanti sia oggi sia soprattutto domani.