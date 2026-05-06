Roma-Fiorentina 4-0: chi salvi nella debacle viola? Vota il sondaggio di Fv!

Roma-Fiorentina 4-0: chi salvi nella debacle viola? Vota il sondaggio di Fv!FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:00Notizie di FV
di Alessandro Di Nardo

Disastro della Fiorentina che perde a Roma per 4-0. Sfuma così la prima vera occasione per conquistare la salvezza aritmetica da parte della squadra di Paolo Vanoli. FirenzeViola.it vi propone come sempre il proprio sondaggio sul giocatore viola in questo caso meno colpevole della sconfitta.

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