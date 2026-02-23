Rischio giallo per tre viola verso Udine. Due i diffidati friulani oggi a Bologna

vedi letture

Occhio al giallo per ben tre giocatori della Fiorentina questo pomeriggio contro il Pisa. I viola infatti rischiano di scendere in campo oggi con tre elementi diffidati che, in caso di ammonizione, rischierebbero di saltare la trasferta di lunedì prossimo al Blu Energy Stadium contro l'Udinese. Si tratta, nel caso specifico, di Dodo, Parisi e Fagioli.

Out per la gara di oggi invece Mandragora, che è stato ammonito nell'ultimo turno di campionato a Como e dunque oggi sarà in tribuna, al pari di Vanoli (espulso nel finale dopo un battibecco con la panchina comasca): al suo posto il vice Cavalletto. E in casa Udinese chi sono i diffidati di Runiajc che rischiano di saltare la gara con la Fiorentina? Sono due i calciatori bianconeri che, se ammoniti nel match odierno contro il Bologna (fischio d'inizio alle 20:45), saranno out contro i viola, ovvero la punta Davis e il centrocampista Karlstrom.