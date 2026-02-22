Dopo il Pisa, subito un marzo decisivo per la Fiorentina in chiave salvezza

Uno dei pezzi più letti nel corso della giornata odierna su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato al calendario della Fiorentina, attesa - dopo il derby di domani col Pisa - da un marzo verità nel suo percorso salvezza. In caso di buon risultato domani, la Fiorentina affronterà poi Udinese, Parma e Cremonese nel mese successivo con un piglio migliore e con la possibilità, calendario alla mano, di compiere quasi del tutto la missione salvezza. Arrivati al termine di questa giostra saremo infatti alla 30a giornata, contro l’Inter, con la possibilità - magari - di aver messo già tanti punti da parte per essere considerati se non già salvi, quasi. In mezzo, a cavallo della sfida coi grigiorossi, ecco gli ottavi di finale di Conference League che a meno di clamorose sorprese, coinvolgeranno anche la Fiorentina. Un marzo ricco di impegni che, se completato domani da un febbraio roseo, può davvero far vivere un finale di stagione interessante.