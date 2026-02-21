Il Pisa a Firenze "senza calcoli e per combattere", Hiljemark non ha dubbi, se non di formazione

vedi letture

Lunedì il Pisa si giocherà le residue speranze di salvezza in casa della Fiorentina, lunedì alle 18.30. Oggi il tecnico Oscar Hiljemark in conferenza stampa ha fatto il punto caricando i suoi: "Non faccio calcoli, ci sono tanti punti da fare, noi vogliamo andare a fare una grande partita a Firenze e combattere". Il tecnico conferma il forfait per i due portieri Scuffet e Semper confermando in porta il terzo Nicolas.

Poche indicazioni per il resto della formazione anche se spende parole positive per Iling-Junior (che è entrato contro il Milan) e Loyola: "Il primo contro il Milan ha giocato bene - ha detto il tecnico - e mi è piaciuto molto, in questo momento può giocare in tante posizioni, non escludo che possa giocare sia a centrocampo che in attacco. Loyola ha le gambe per poter giocare anche più alto in fase offensiva. Se ha il giusto movimento e la libertà di andare a fare gol non è un problema per me".

Hiljemark non scioglie i dubbi neanche sul possibile ballottaggio tra Stoijlkovic (titolare contro il Milan) e Durosinmi: "Non ho ancora deciso. Durosinmi si è allenato bene questa settimana e lo sto valutando. Contro il Verona il primo tempo è stato complicato per lui. Col Milan non ha giocato perché serviva un grande lavoro difensivo e ho fatto altre scelte. Su Stojkovic sto ancora valutando: deciderò chi schierare in base a chi è più pronto".