Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Il Senato risale in cattedra"
La Nazione: "Fiorentina-Pisa, derby crudele. Sogni, futuro, i flop di Gila e Pioli"
la Repubblica (ed. Firenze): "Segnali di Kean. Primavera in anticipo per il sogno salvezza"
La Gazzetta dello Sport: "Riecco Kean, la Fiorentina gli chiede i gol salvezza"
Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
La Fiorentina ora ha l'opportunità di riacciuffare il Lecce, domani tocca a Genoa e Cremonese: programma e classifica
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsidi Tommaso Loreto
Alberto PolverosiFiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
