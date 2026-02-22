Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Il Senato risale in cattedra"

La Nazione: "Fiorentina-Pisa, derby crudele. Sogni, futuro, i flop di Gila e Pioli"

la Repubblica (ed. Firenze)"Segnali di Kean. Primavera in anticipo per il sogno salvezza"

La Gazzetta dello Sport: "Riecco Kean, la Fiorentina gli chiede i gol salvezza"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina