Meno uno al Pisa, la Fiorentina prepara la sfida: oggi rifinitura al Viola Park

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina prosegue la preparazione al delicato match contro il Pisa, scontro diretto in programma domani sera al Franchi (calcio d'inizio ore 18:30). Dopo la rotonda vittoria sullo Jagiellonia di giovedì sera, la squadra di Vanoli non si è mai fermata e non lo farà neppure oggi: venerdì rientro a Firenze e seduta di scarico, sabato allenamento e domenica, oggi, lo stesso, con la consueta rifinitura per ultimare la preparazione alla sfida di domani.