Meno uno al Pisa, la Fiorentina prepara la sfida: oggi rifinitura al Viola Park
FirenzeViola.it
La Fiorentina prosegue la preparazione al delicato match contro il Pisa, scontro diretto in programma domani sera al Franchi (calcio d'inizio ore 18:30). Dopo la rotonda vittoria sullo Jagiellonia di giovedì sera, la squadra di Vanoli non si è mai fermata e non lo farà neppure oggi: venerdì rientro a Firenze e seduta di scarico, sabato allenamento e domenica, oggi, lo stesso, con la consueta rifinitura per ultimare la preparazione alla sfida di domani.
Pubblicità
Notizie di FV
La Fiorentina ora ha l'opportunità di riacciuffare il Lecce, domani tocca a Genoa e Cremonese: programma e classifica
Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsidi Tommaso Loreto
Le più lette
2 Como e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
Copertina
Alberto PolverosiFiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com