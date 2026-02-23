Segui Fiorentina-Pisa con noi: radiocronaca su Radio FirenzeViola e diretta testuale su FirenzeViola.it!

Mancano poche ore a Fiorentina-Pisa, derby toscano attesissimo poiché snodo cruciale per la stagione di entrambe le squadre. Fischio d'inizio alle ore 18.30 al Franchi, per una gara che sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

Per chi volesse seguire il derby dell'Arno con noi doppia possibilità: su FirenzeViola.it ci sarà infatti la consueta diretta testuale della sfida, con tanto di ampio pre e post-partita con tutte le voci dei protagonisti. Su Radio FirenzeViola invece vi portiamo le emozioni e i rumori del Franchi a casa o ovunque voi siate, con la radiocronaca della partita affidata al nostro Andrea Giannattasio e tutti i commenti prima e dopo la gara, con diretta fino alle 22.30.