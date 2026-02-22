La Viola e un problema chiamato "piccole": un tabù da sfatare già domani

La Fiorentina ha un problema con le "piccole"? Sì, e lo confermano i numeri, da sfatare già domani contro il Pisa. Dei 21 punti realizzati dalla squadra prima di Pioli, e poi di Vanoli, infatti, ben 10 sono arrivati contro le cosiddette big del campionato: Fiorentina Bologna 2-2, Fiorentina Juventus 1-1, Lazio Fiorentina 2-2, Fiorentina Milan 1-1, Bologna-Fiorentina 1-2, Como-Fiorentina 1-2. Punti, che, con la giusta dose di maggiore attenzione e fortuna sarebbero potuti essere di più come nel caso degli stessi pareggi ottenuti con Bologna, Lazio e Milan, ma anche vedendo il gol subito in pieno recupero nella sconfitta contro il Como all'andata per 2-1. Venendo alle squadre di metà di classifica e a quelle con cui la Fiorentina sta lottando per la salvezza, invece, sono solo 11 i punti raccolti dalla squadra di Vanoli: Cagliari-Fiorentina 1-1, Torino-Fiorentina 0-0, Pisa-Fiorentina 0-0, Genoa-Fiorentina 2-2, Fiorentina-Udinese 5-1, Fiorentina-Cremonese 1-0, Fiorentina-Torino 2-2. Un bottino che Vanoli avrebbe voluto sicuramente più consistente e nel quale avrebbe sperato di vedere una squadra più fortunata. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.