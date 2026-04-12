Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola, chi c'è c'è"
La Nazione: "Vanoli-Sarri, intreccio vero"
Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
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