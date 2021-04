RIBERY, Resta ancora imbattuto contro la Juventus

Continua ad essere imbattuto contro la Juventus Franck Ribery. Il giocatore della Fiorentina infatti non ha mai perso con i bianconeri, ma anzi ha collezionato 4 vittorie e 4 pareggi. Il francese non ha però mai trovato la rete, bensì ha servito l'assist nella gara di andata per il momentaneo 1-0 di Dusan Vlahovic. Di seguito tutti i risultati di FR7 contro la Juventus.

Bayern Monaco-Juventus 0-0 2009/2010

Bayern Monaco-Juventus 2-0 2012/2013

Juventus-Bayern Monaco 0-2 2012/2013

Juventus-Bayern Monaco 2-2 2015/2016

Bayern Monaco-Juventus 4-2 d.t.s 2015/2016

Fiorentina-Juventus 0-0 2019/2020

Juventus-Fiorentina 0-3 2020/2021

Fiorentina-Juventus 1-1 2020/2021