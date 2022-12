RFV, Nardella, Semplici e non solo: gli auguri viola

Giornata di auguri a Radio Firenzeviola, con una maratona partita al mattino e conclusa alla sera per augurare buone feste agli ascoltatori e ai tanti ospiti che in questi primi mesi si sono seguiti sulle frequenze web della nuova visual-radio curata dalla redazione di Firenzeviola.it. Tra i molteplici interventi andati in scena nella giornata di anti-vigilia, spiccano quelli del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha detto il suo sogno in salsa viola per il 2023: "Se devo guardare con un po' di pragmatismo la Conference può essere il nostro sogno". Poi c'è stato Massimo Marianella che ha commentato su Amrabat: "È già in un top club europeo". E infine anche Leonardo Semplici, fiorentino di nascita: "Voglio tornare ad allenare. Sto scalpitando, ma tra poco ho finito gli zoccoli".