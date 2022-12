MARIANELLA A RFV, Amrabat in una top? C'è già

Massimo Marianella, telecronista e giornalista di Sky Sport, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola.

Le sono piaciuti questi Mondiali?

"Sì, più di quanto mi aspettassi. C'è il rimpianto di vederli e non aver partecipato. Mi è dispiaciuto che alla fine l'Argentina ci abbia insegnato come è difficile saper vincere, non mi sono piaciuti i loro comportamenti dopo la vittoria".

Prosegue: "Adesso c'è da capire come sarà la gestione del post Mondiale, sia dal punto di vista fisico che mentale. Questa è un'incognita per tutti i club".

Come ritroverà la Fiorentina Amrabat?

"Amrabat in una squadra tra le top 10? Lui c'è già. Tutti hanno preso a cuore l'avventura del Marocco e lui è stato protagonista. Non tornerà mai con un atteggiamento o una testa sbagliata, ma credo che la Fiorentina debba trovare il coraggio di venderlo adesso, non so se potrà avere questo guadagno tra 6 mesi o 1 anno. La Fiorentina di fronte ad una grande offerta, e ora può arrivare, credo che debba venderlo. Alessandro Bianco è pronto per giocare in Viola, lo dimostrano gli altri campionati che è importante avere il coraggio di far giocare i giovani".

Sugli altri giovani: "Conosco bene la Fiorentina e la storia insegna che tanto è costruito sul valore dei giovani".

Un ricordo per Mario Sconcerti

"Essendo un vostro fedele ascoltatore vedo Radio Firenzeviola come l'ultimo regalo che ci ha fatto Mario. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui per tanto tempo e ho sempre cercato di non perdere l'opportunità di imparare qualcosa. Per me è stato uno dei più grandi giornalisti sportivo a livello Mondiale".