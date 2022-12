SEMPLICI A RFV, Al Mondiale tifavo Brasile. Amrabat...

Leonardo Semplici, ex tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Le sono piaciuti i Mondiali?

"Senza l'Italia è stato particolare, anche se purtroppo è diventata un'abitudine. A me piaceva il Brasile, mi sarebbe piaciuto che avessero vinto loro, ma sono felice per Messi che ha coronato una carriera eccelsa".

Sulla finale: Ci sono state azioni da una parte all'altra, poteva vincere chiunque, poi la parata di Martinez è stata decisiva"

Sul Mondiale di Amrabat: "Ha fatto un Campionato del Mondo eccezionale ed è stato aiutato anche dalla squadra. Il Marocco ha fatto un gran percorso, meritato, e lui ha fatto molto bene".

Prosegue: "Voglio tornare ad allenare. Sto scalpitando, ma tra poco ho finito gli zoccoli. Sono stato accostato a qualche società, ma purtroppo niente è andato fino in fondo. Questo è un mestiere in cui in certi momenti va tutto bene, in altri meno. Nel periodo in cui sono stato fermo mi sono sempre tenuto aggiornato".