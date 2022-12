REGRAGUI E LE PAROLE SU AMRABAT: QUAL È L'IMPATTO SULL'AMBIENTE VIOLA?

"Con tutto il rispetto che ho per la Fiorentina, Amrabat penso che dovrebbe giocare in uno dei 10 maggiori top-club d'Europa". Sono queste le parole pronunciate da Walid Regragui, ct della nazionale marocchina, in merito al centrocampista viola. Non è la prima volta che l'allenatore usa parole di elogio nei confronti di Sofyan e non è neanche la prima volta che si cerca di spingerlo verso altre destinazioni, come quando suo fratello, Nordin, lo ha praticamente "offerto" al PSG. Ma queste continue voci che effetto hanno sull'ambiente Viola?

Senz'altro per quanto riguarda il popolo fiorentino può far piacere che un giocatore della propria squadra si faccia valere in una competizione importante come il Campionato del Mondo e che porti in qualche modo un po' di Fiorentina in campo internazionale, ma d'altro canto c'è il timore che la squadra Viola possa perdere, come successo con Vlahovic la scorsa stagione, un altro giocatore fondamentale durante la sessione di mercato invernale. Di fatto anche dopo queste amichevoli e dopo l'ormai appurato passaggio al 4-2-3-1, in molti hanno già iniziato a sognare una mediana con Amrabat e il promettente Alessandro Bianco. Dunque veder partire Sofyan a Gennaio lascerebbe un po' di amaro in bocca, al di là del possibile guadagno in termini economici.

E per quanto riguarda la società gigliata? Tutto passa attraverso la volontà dei dirigenti, in particolare dalla volontà di Commisso, il quale fece di tutto per portarlo a Firenze e che dunque non lo lascerà partire tanto facilmente. Ma se l'aspetto economico è forse di secondaria importanza per i tifosi, per quanto riguarda una società di calcio, in virtù anche di un periodo non facile sotto questo aspetto, l'idea che in tanti parlino di Sofyan Amrabat può essere un ottimo modo per far scatenare un'asta e far lievitare ancora di più il prezzo di questo giocatore che solo un anno fa era vicino a lasciare Firenze in prestito con diritto di riscatto a cifre molto più basse di quelle di cui si parla attualmente.

Nel frattempo il marocchino si gode le vacanze meritate e quando farà il suo ritorno a Firenze dovrà subito tornare in campo per preparare la sfida contro il Monza in programma il 4 gennaio, in attesa di sviluppi sul fronte mercato.