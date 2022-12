CT MAROCCO, Ok i viola ma Amrabat vada in un top club

Nel corso di un'intervista molto più ad ampio raggio rilasciata all'emittente tv marocchina Arryadia, il commissario tecnico del Marocco Walid Regragui è tornato a parlare anche dello splendido Mondiale di Sofyan Amrabat, sul quale il tecnico si è lasciato sfuggire un consiglio che certo non farà molto piacere ai tifosi viola: "Con tutto il rispetto che ho per la Fiorentina, Amrabat penso che dovrebbe giocare in uno dei 10 maggiori top-club d'Europa". Un'affermazione che non è certo nuova per il ct, visto che dopo le prime partite in Qatar Regragui aveva detto sul mediano: "Mi aspetto che Amrabat dopo questo Mondiale andrà a giocare in un top club".