Fiorentina, il programma di oggi: allenamento e partenza per Reggio

Fiorentina, il programma di oggi: allenamento e partenza per ReggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina prepara la trasferta contro il Sassuolo. Il programma di oggi prevede il pranzo di squadra, seguito dall’allenamento e dalla partenza per Reggio Emilia, dove i viola affronteranno i neroverdi. Alle 16.30 spazio anche alle parole di Paolo Vanoli: il tecnico interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida e fare il punto sulle condizioni del gruppo.