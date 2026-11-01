Fiorentina, il programma di oggi: allenamento e partenza per Reggio
FirenzeViola.it
La Fiorentina prepara la trasferta contro il Sassuolo. Il programma di oggi prevede il pranzo di squadra, seguito dall’allenamento e dalla partenza per Reggio Emilia, dove i viola affronteranno i neroverdi. Alle 16.30 spazio anche alle parole di Paolo Vanoli: il tecnico interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida e fare il punto sulle condizioni del gruppo.
Pubblicità
Notizie di FV
Sassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolaridi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Sassuolo tappa fondamentale, anche per Vanoli (passato in fretta dal consenso alla sfiducia). Comprensibile la voglia di vedere Oulai e Gonçalves titolari
Copertina
FirenzeViolaPellegrino titolare più per necessità che per merito. Dov'è l'attaccante più forte di Kean?
Andrea GiannattasioSono preoccupato ma vedo una luce e vi spiego perché. Atta, che succede al Viola Park? Gonçalves non meritava solo tre minuti in campo. Fagioli: giù le mani!
Redazione FVMeglio i tifosi della squadra. Servono rinforzi. Mistero Goncalves. Che succede a Fagioli? Paratici non ha garantito alla Fiorentina un grande bomber
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com