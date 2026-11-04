FirenzeViola Fiorentina-Juventus, venduti 19mila biglietti ma c'è tutta la settimana per riempire il Franchi

Domenica sera Fiorentina-Juventus chiuderà l'undicesima giornata di serie A e il Franchi si prepara a spingere la squadra come sempre. Una gara che per i viola rappresenta da sempre una sfida molto sentita dalla tifoseria, con una rivalità accesa soprattutto con lo scudetto "scippato" dell'82'. La Fiorentina e la Juventus non stanno andando benissimo in questo campionato ma vengono da due vittorie rispettivamente contro Sassuolo e Napoli che hanno riacceso l'interesse dei tifosi. Per la Fiorentina i 4 gol dei suoi talenti (finora abbastanza inespressi), tre dei quali con la media di 20 anni, ha ridato morale e fiducia (oltre a tre punti fondamentali) alla vigilia dell'importante sfida con i bianconeri appunto.

Il Franchi anche con l'Atalanta ha risposto presente, con tanto di coreografia creata con tante bandierine del Centenario sventolate in avvio e peccato per il finale amaro con la rimonta nerazzurra. Anche per la gara con la Juventus di sicuro il tifo non deluderà e al momento sono stati venduti circa 19mila biglietti