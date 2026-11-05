Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: seduta mattutina

Allenamento mattutino in programma per la Fiorentina, che si ritroverà oggi in campo alle ore 11:00 al Viola Park per iniziare la preparazione in vista della delicata sfida di domenica sera contro la Juventus. Dopo la giornata di riposo concessa ieri da Paolo Vanoli, la squadra tornerà a lavorare sul terreno di gioco per concentrarsi sui prossimi avversari e preparare al meglio una gara particolarmente importante prima della sosta.

La strategia e il punto sugli infortunati

Nel corso della seduta, lo staff tecnico inizierà a studiare le caratteristiche della formazione bianconera, cercando di individuare le contromisure più adatte per limitarne i punti di forza e provare a metterla in difficoltà. Restano da monitorare, inoltre, le condizioni dei soliti Luca Ranieri e Arthur Atta: per entrambi non è esclusa la possibilità di un ritorno a disposizione, con le prossime ore che forniranno indicazioni più precise sui rispettivi recuperi.