Top Fv di Sassuolo-Fiorentina: trionfa Gonçalves, secondo Njie

Top Fv di Sassuolo-Fiorentina: trionfa Gonçalves, secondo NjieFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna a vincere nel monday-night col Sassuolo e lo fa grazie ai suoi assi offensivi: i risultati del Top Fv confermano questo, con Pedro Gonçalves, subentrato e autore dell'assist del 3-2 per Mastantuono, eletto Mvp del Mapei. Al secondo posto c'è Alieu Njie, un gol e un assist per lo svedese, mentre sul gradino più basso del podio c'è il solito Franco Mastantuono, autore di un'altra gara superlativa e del tris. Questi i risultati:


Top Fv, Sassuolo-Fiorentina 2-4
1) Pedro Gonçalves (41,71%, 307 voti)
2) Alieu Nje (23,23%, 171 voti)
3) Franco Mastantuono (19,60%, 144 voti)