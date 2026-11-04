FirenzeViola Gennaio non è lontano. E il mercato può portare un nuovo centrocampista

Il direttore sportivo Paratici sfoglia la margherita per assicurare a Vanoli e alla sua mediana il profilo giusto nel calciomercato invernale.

Gennaio non è poi così lontano, si prepara a tornare il calciomercato. E per la Fiorentina e per il suo DS Fabio Paratici l'arrivo dell'inverno e la riapertura della finestra di trattative vorrà dire caccia a un nuovo centrocampista, per poter dare una forma migliore e un numero maggiore di alternative a Vanoli nelle sue scelte.

L'identikit che cerca Paratici

L'identikit cercato da Paratici è una sorta di motivetto delle ultime stagioni che si ripete, al Viola Park e dintorni: nelle idee della società, infatti, trova posto il desiderio di riuscire ad acquistare un centrocampista capace di fare bene le due fasi. Che non si dimentichi di difendere, ma con la qualità necessaria per trasformare rapidamente le azioni da difensive a offensive. O, viceversa, che sappia sì giocare di fioretto, ma che contribuisca alla solidità là dietro.

Gente stile Hojbjerg e Palhinha

Per i nomi esatti forse è ancora troppo presto. Ma per capire il livello al quale ambiscono Paratici e i suoi collaboratori, basti pensare che i rumors del dietro le quinte individuano in profili come Pierre-Emil Hojbjerg del Tottenham e Joao Palhinha del Benfica due oggetti del desiderio.