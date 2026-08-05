Real Madrid disposto a coprire il 50% dello stipendio di Mastantuono

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Il nome che fin dall'inizio ha acceso l'entusiasmo della piazza potrebbe davvero diventare realtà. Franco Mastantuono è sempre più vicino alla Fiorentina, che lavora per portarlo in viola in prestito secco dal Real Madrid. La trattativa procede nella giusta direzione e resta da definire soprattutto la ripartizione dell'ingaggio da 3,5 milioni di euro annui. Come riporta La Gazzetta dello Sport il Real Madrid è disposto a coprirne fino al 50%, senza però andare oltre.

La convenienza reciproca

Le parti continuano a trattare e, secondo quanto filtra dalla Spagna, cresce l'ottimismo per la fumata bianca. Entrambi i club vedono infatti l'operazione come vantaggiosa: la Fiorentina avrebbe a disposizione, seppur temporaneamente, uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale, mentre il Real consentirebbe al giocatore di maturare in un ambiente di fiducia e in una squadra capace di valorizzarne le qualità, dopo quanto mostrato con il River Plate.