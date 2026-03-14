Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola

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Lo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuricdi Alberto Polverosi
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1 Lo spareggio di Cremona per evitare una vergogna tremenda. Se vanno in B, questi viola saranno per sempre cancellati dalla memoria di Firenze. La croce dei calci piazzati: Vanoli stia attento ai due metri di Djuric
3 Dalla Conference sprazzi di normalità, ora testa alla Cremonese. Ma per avere certezze su Kean serve attendere
Copertina
FirenzeViolaDalla Conference sprazzi di normalità, ora testa alla Cremonese. Ma per avere certezze su Kean serve attendere
Luca CalamaiUna vittoria che regala fiducia. Speriamo che Gud ritrovi sicurezza dopo il gol decisivo. E ora a Cremona abbiamo bisogno di Kean. Vietato scendere in campo puntando al pari
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
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