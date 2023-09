INDISCREZIONI DI FV SABIRI, ECCO LE CIFRE DEL TRASFERIMENTO ALL'AL-FAYHA Come anticipato da FirenzeViola.it la formula del trasferimento di Abdelhamid Sabiri all'Al-Fayha è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre - aggiungiamo - la Fiorentina incasserà 3 milioni nel momento in cui il... Come anticipato da FirenzeViola.it la formula del trasferimento di Abdelhamid Sabiri all'Al-Fayha è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Per quanto riguarda le cifre - aggiungiamo - la Fiorentina incasserà 3 milioni nel momento in cui il... NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, I TITOLI IN VIOLA DEI QUOTIDIANI Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio: "Dentro i nuovi: Italiano può cambiare... Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina. Il Corriere dello Sport-Stadio: "Dentro i nuovi: Italiano può cambiare... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi