Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relative alla Fiorentina.

Corriere dello Sport: "La denuncia e il bicchier d'acqua"; "'No ai ricatti per Vlahovic. Plusvalenze vera truffa'"; "Nico Gonzalez cerca il suo spazio"; "Tutti su Dusan: il City è in pole ma non adesso"

Corriere Fiorentino: "Nella bolla di Italiano"; "Ikone e Mayoral, due colpi in canna"; "La squadra dopo la Samp prepara la sfida di Bologna"

La Gazzetta dello Sport: "Nella lista dei papabili rispunta Milenkovic. Il club per ora aspetta"

La Nazione: "Ikone si prende la fascia: 15 milioni"; "Gonzalez ok, Dragowski non è al top"; "Il pilota Italiano (ri)prova il decollo. Dalle illusioni alla forza condivisa"

Tuttosport: "'Juve, parla con me'. Commisso: 'Vlahovic? Ora è della Fiorentina"; "La Viola in Europa e poi la fuga: Juve, Premier o Bundes"; "Italiano ora cerca la svolta in trasferta"