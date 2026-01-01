FirenzeViola Dribbling e discontinuità: ecco chi è il nuovo esterno viola Manor Solomon

Ancora non è stato ufficializzato ma Fabio Paratici sembra essere già operativo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, con il primo colpo di mercato della sessione invernale viola che sembra portare sopra il suo sigillo. A Firenze infatti arriverà in prestito dal Tottenham, squadra in cui attualmente ancora lavora l’ex dirigente della Juventus e dalla quale a breve si dovrebbe liberare per firmare proprio con la Fiorentina, Manor Solomon, esterno offensivo israeliano classe 1999, attualmente in prestito al Villarreal ma di proprietà del club londinese.

La carriera

Il giocatore, una volta interrotto appunto il prestito con la società spagnola, arriverà a Firenze con la formula del prestito, portando caratteristiche tecniche quasi uniche all’interno della rosa gigliata. Solomon nasce calcisticamente in patria tra le fila del Maccabi Petah Tiqwa dove milita dal 2015 al 2019, prima di passare allo Shakhtar Donetsk. È proprio in Ucraina che l’israeliano, nelle tre stagioni disputate fino allo scoppio della guerra, mette in mostra il suo talento, attirando su di sé l’interesse del Fulham, che lo prende in prestito per la stagione 2022/2023. Al termine di questa sua prima annata in Inghilterra Solomon resta svincolato e firma un contratto di cinque anni con il Tottenham, trovando però poco spazio tra le fila degli Spurs, complici anche diversi infortuni di cui uno importante al menisco rimediato nell’ottobre del 2023. Nella stagione 2024/2025 viene ceduto nuovamente in prestito, stavolta però al Leeds United in Championship, dove con 10 goal in 39 presenze contribuisce alla promozione del club in Premier League. Arriviamo poi ai giorni d’oggi, con il calciatore che dopo essere rientrato nuovamente in rosa al Tottenham dal prestito, è stato nuovamente ceduto in estate a titolo temporaneo al Villarreal. In Liga però Solomon non ha convinto, mettendo a segno un solo goal e quattro assist in appena nove presenze.

Che giocatore è Solomon?

In quanto a caratteristiche Solomon è il classico funambolo, un esterno che prevalentemente agisce sulla fascia sinistra, dal baricentro basso, dalle ottime qualità tecniche e capace soprattutto di saltare gli avversari in uno contro uno. Ancora nel corso di questi primi anni di carriera non è mai riusicito ad avere grande continuità di rendimento, ma le sue qualità restano indubbie. Inoltre l'israeliano dispone di caratteristiche che in questa Fiorentina mancano da inizio anno e che presuppongono un passaggio quasi definitivo ad un sistema di gioco che preveda appunto la presenza delle ali offensive. Resta da capire ora soltanto come l’israeliano potrà convivere con Albert Gudmundsson, visto che comunque i due calpestano più o meno le stesse zolle di campo.