Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina ko anche in Europa, in Conference vince il Mainz"

Corriere Fiorentino: "Fine pena Mainz"

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina cade anche in Europa. Oggi arriva Vanoli"

La Nazione: "La solita Fiorentina in Conference. E oggi Vanoli"

Corriere dello Sport: "Fiorentina indifendibile"

Tuttosport: "Fiorentina, crisi totale: a sconfitta arriva al 95’"