Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina ko anche in Europa, in Conference vince il Mainz"
Corriere Fiorentino: "Fine pena Mainz"
La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina cade anche in Europa. Oggi arriva Vanoli"
La Nazione: "La solita Fiorentina in Conference. E oggi Vanoli"
Corriere dello Sport: "Fiorentina indifendibile"
Tuttosport: "Fiorentina, crisi totale: a sconfitta arriva al 95’"
