Mainz-Fiorentina non sarà in chiaro: ecco come seguire la partita
La Fiorentina torna stasera in campo contro il Rapid Vienna per la terza sfida del girone di Conference League. I viola dopo la dolorosa sconfitta contro il Lecce sono pronti a tornare in campo alla ricerca della vittoria. Per i tifosi che non voleranno a Mainz non ci sarà l'opportunità di vedere la gara - ore 18:45 - in chiaro: la partita sarà visibile solo su SkySport e su Now, inclusa con il relativo abbonamento.
Sarà invece possibile seguire la gara su FirenzeViola.it con la diretta testuale e su Radio FirenzeViola con la cronaca del match del nostro Pietro Lazzerini inviato in Germania, oltre come sempre a un ampio pre e post-partita.
