Mainz-Fiorentina: chi salvi tra i viola in campo? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
La Fiorentina cade anche in Europa: lo fa in maniera dolorosissima, passando prima in vantaggio (prima rete in viola di Simon Sohm) e poi subendo la rimonta del Mainz, che colpisce con Hollerbach al 68' e Lee Jae-Sung in pieno recupero. Una sconfitta, la prima in Conference, che certifica ancor di più la crisi nera della squadra che in Germania è stata allenata da Daniele Galloppa, tecnico ad interim. Su FirenzeViola.it vi chiediamo di indicarci come sempre nel sondaggio Top Fv il miglior calciatore viola in campo.
Vota qui il sondaggio - Mainz-Fiorentina: chi salvi tra i viola in campo? Vota il sondaggio di FirenzeViola.it!
FirenzeViolaLa solita deprimente Fiorentina, anche in Conference e a prescindere da chi va in panchina
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
